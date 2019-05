Hilferuf: Arzt sucht Kollegen für Mittersill

Dr. Peter Sturm kennt den fordernden Alltag eines Hausarztes am Land so gut wie kaum jemand: „Wir sind am Limit. Mehr kann auch ich nicht übernehmen.“ Neben seiner vollen Doppel-Praxis in Mittersill und Stuhlfelden rückt er auch noch als Sprengelarzt aus. Derzeit teilen sich drei Praktiker den Großraum Mittersill auf. In seiner Kartei haben sich über die Jahre rund 40.000 Patienten (inklusive Urlauber) angesammelt. Zu zweit sei die Region nicht zu versorgen, betonen alle.