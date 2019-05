Fatales Überholmanöver: Unfall mit 13 Verletzten

Während ein Pkw-Lenker und ein Biker im allerletzten Moment ausweichen und eine Tragödie verhindern konnten, touchierte der Angeklagte mit einem entgegenkommenden Jeep, der wiederum auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde und in weiterer Folge in ein Fahrzeug krachte. „Es tut mir aufrichtig leid, was passiert ist“, zeigte sich der Unfalllenker geständig. Richter Josef Geisler verurteilte den zuvor unbescholtenen Mann zu einer zur Hälfte bedingten Geldstrafe von 2160 Euro. Der junge Syrer nahm das Urteil sofort an.