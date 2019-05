Handyparken streikte: Strafe für Burgenländer

Anlässlich ihrer Sponsion wollte Paul B. aus dem Burgenland seine Tochter in Wien besuchen. Im zweiten Bezirk wollte er einen Parkschein übers Handy lösen, doch das funktionierte nicht. „Ich rief mehrmals bei der Servicenummer an. Man meinte, ich solle eine SMS an eine andere Nummer schicken, doch auch das funktionierte nicht“, erinnert sich unser Leser. Er stieg deshalb aus, um in der nächsten Trafik Parkscheine zu kaufen. Als er nach wenigen Minuten zum Auto zurückkam, hatte er einen Strafzettel am Auto.