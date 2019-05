Jugendbande feierte illegale Partys in Therme

Drei vorerst unbekannte Täter drangen durch Aufdrücken eines versperrten Gartentores und Aufdrücken einer Schiebetür in zwei Nächten hintereinader in den Innenbereich der der Therme Bad Schallerbach vor. Dort konsumierten bzw. entwendeten sie große Mengen an Alkohol, verschütteten diesen mutwillig in einem Schwimmbecken und im Gangbereich und warfen diverse Gegenstände in die Becken.