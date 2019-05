Schnäppchen waren für Käufer ein reiner Albtraum

Moped zweimal verkauft

So verkaufte der Verdächtige in einem Fall ein Moped um 350 Euro, kaufte dieses nach Beschwerden des Käufers wegen der ihm verschwiegenen Mängel zum Preis von 100 Euro wieder zurück und verkaufte das Moped, ohne eine Reparatur durchgeführt zu haben, einige Tage später abermals unter Verschweigung der Mängel an einen anderen Käufer wiederum zum Preis von 350 Euro.