Zwischen Wien und Ibiza: Netzwerk der Video-Falle

Erstes Treffen mit Gudenus im März 2017

Mit dem Juristen und eben dem Lockvogel traf sich Gudenus ja erstmals im März 2017 in einem Nobelrestaurant am Ring. Der auf Immobilienrecht spezialisierte Advokat - er soll auch Grundstücke auf dem Balearen-Eiland besitzen - bürgte quasi mit einem Pass und Kontoauszügen für die angebliche Millionärin, die an dem von Gudenus geerbten Jagdgrund in Niederösterreich interessiert sei. Mit dabei bei dem Abendessen: ein Freund des Anwalts und Wiener Sicherheitsprofi mit Detektei in München. Er war zudem in einem großen Industriespionage-Fall verwickelt.