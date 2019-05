Gemeinsame Auszeit in der Steiermark

Ausflugsziele mit Hund

In der Grünen Mark bieten sich zahlreiche sehenswerte Plätze für einen Ausflug mit vierbeiniger Begleitung an, vielfältig und einladend wie das Bundesland selbst. Wir statten dem Lipizzanergestüt Piber in der Weststeiermark einen Besuch ab, wo Hunde an der Leine im gesamten Gestütsbereich willkommen sind. „Aimi“ schließt umgehend Freundschaft mit den noch dunklen Hengsten, die in ein paar Jahren in der Spanischen Hofreitschule in Wien den Besuchern mit Pirouetten, Kapriolen und Co. die Sprache verschlagen werden. Als nächster Punkt auf unserer Liste befindet sich der Pilgerpark Mitterdorf, wo die Themen Pilgern, Natur und Kultur gekonnt vereint werden. Das Highlight und zugleich idealer Foto-Spot ist die letzte der acht Stationen, der Pilgerstuhl. Alles in allem ein entspannender Rundweg, den Erwachsene, Kinder und Fellnasen gleichermaßen genießen. Im wunderschönen Ausseerland gibt es so einiges zu entdecken, auch gemeinsam mit dem vierbeinigen Freund. Die Ruine Pflindsberg ist sagenumwoben – ein schwarzer Reiter auf einem schwarzen Pferd soll nachts sein Unwesen treiben. Es handelt sich um den Geist eines Verbrechers, der im Turm der Burg verstarb. Wir bekommen den scheuen Reiter leider nicht zu Gesicht, dafür besteigen wir die direkt neben gelegene Aussichtswarte und genießen den Blick. Wer ein Naturschauspiel der Extraklasse sehen möchte, ist beim Wasserfall Tauplitz an der richtigen Stelle. Für Hobbyfotografen ein ideales Motiv! Wir packen die Gelegenheit gleich beim Schopf und drehen nach dem Fotoshooting eine große Runde durch die schattigen Wälder, die den Wasserfall umgeben. Zu guter Letzt besuchen wir das Freilichtmuseum Stübing. Wir sind beide hellauf begeistert. Ich von den aus 6 Jahrhunderten stammenden Bauernhäusern aus ganz Österreich, die in Stübing originalgetreu wieder aufgebaut und eingerichtet wurden, „Aimi“ von dem Spaziergang durch das idyllische Tal. Die kleine Zeitreise stellt den idealen Abschluss unserer Erkundungen dar.