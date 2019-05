So schützen Sie sich vor Videoüberwachung

Zeitraum entscheidet: Akku oder Stromkabel?

Einen großen Unterschied macht, wie lange man glaubt, überwacht zu werden. Geht es um ein paar Gesprächsminuten oder ein kurzes Treffen, reichen dem Überwacher kleine Speicherkarten und Akkus im Mini-Format. Muss - so wie in Ibiza - stundenlang mitgeschnitten werden, so sind meist externe Stromanschlüsse sowie größere Festplatten notwendig. Das schränkt den Einsatzbereich der Überwachungskameras stark ein.