Wie die Lebensmittelindustrie uns manipuliert

Etiketten sollen unser Gewissen beruhigen

Ein Keks, so Lustig, besteht aus 30 Prozent Mehl, 30 Prozent Fett, 30 Prozent Zucker und ca. sechs Prozent Eiweiß. „Das ist die ultimative Michung von Fett und Kohlenhydraten in einem Nahrungsmittel ... Ein Keks ist eine Köstlichkeit. Doch wollen wir wetten, dass Sie nicht nur einen essen können, da Zucker süchtig macht - und Zucker plus Fett umso mehr ... Die Lebensmittelindustrie sagt, dass sie nicht verstehe, was all der Wirbel überhaupt solle. Zucker gebe es schließlich schon seit Tausenden von Jahren. Zucker ist eine Energiequelle. Zucker ist ein ‘natürlicher‘ Bestandteil unserer Ernährung. Stimmt, aber all das ist im Hinblick auf unsere Gesundheit irrelevant“, so Lustig. Fastfood- und Getränkekonzerne sponsern Sportmannschaften und -ereignisse, Spendenläufe und andere Aktivitäten, die sich durch sportliche Bewegung auszeichnen, um „sich reinzuwaschen und über den Umgang mit Zucker hinwegzutäuschen“. Mit Etiketten wie „Vollwert“, „natürlich“ und „extra viele Nährstoffe“ soll zudem unser schlechtes Gewissen mit industriell verarbeiteten Produkten beruhigt werden.