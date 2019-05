Begegnungen auf der Alm

Weidende Kühe auf saftigen Wiesen sind in Österreich vielerorts noch ein alltäglicher Anblick und rühren nicht nur das Herz der Einheimischen, sondern auch vieler internationaler Gäste. Wanderer queren - oft mit Hund - quasi den gedeckten Tisch der Rinder und sollten sich demnach rücksichtsvoll verhalten, denn speziell Mutterkühe können aggressiv reagieren, wenn sie sich und den Nachwuchs bedroht sehen. Ähnlich war es auch Anfang des Jahres, als es in Tirol zu einer Kuh-Attacke kam, die für eine deutsche Touristin tragischerweise tödlich endete. Wie in den meisten Fällen von Angriffen durch Weidevieh war auch hier der vierbeinige Begleiter das eigentliche Ziel der Kuh. Kurzfristig wurde sogar ein Hundeverbot auf Almen diskutiert.