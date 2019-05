„Terminator“-Teaser zeigt Tag nach der Abrechnung!

Im ersten, nun veröffentlichten Teaser ist der neue Terminator und seine, seit dem T-1000 aus „Tag der Abrechnung“ weiterentwickelten Fähigkeiten, erstmals in Action zu sehen. Der Killer-Cyborg tut, was Killer-Cyborgs so tun und macht Jagd auf Menschen. Dabei werden in gewohnter Manier Autos, Gebäude und sogar Flugzeuge in ihre Einzelteile zerlegt. Der erste Eindruck ist spektakulär und düster, wie es von einem „Terminator“-Film erwartet wird.