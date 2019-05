Lauda-Widmung als Turbo: Hamilton Tagesschnellster

Lewis Hamilton und Valtteri Bottas haben im Training zum Großen Preis von Monaco der Formel 1 die Konkurrenz vorgeführt. Titelverteidiger Hamilton fuhr am Donnerstagnachmittag in der schnelleren zweiten Einheit in 1:11,118 Minuten Tagesbestzeit. Bottas fehlten auf dem rund 3,3 Kilometer kurzen Stadtkurs lediglich 81 Tausendstelsekunden. Die Silberpfeile sind an diesem Grand-Prix-Wochenende ersmtals mit der in den Bolidn eingravierten Unterschrift des verstorbenen Niki Laudas unterwegs.