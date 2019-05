Gut abgesichert in den Urlaub

Gerade bei Fragen hinsichtlich des Rücktransports aus dem Ausland oder der Verlegung in ein Krankenhaus des Heimatlandes kommt es auf die Formulierung der Vertragsbedingungen an. Während manche Versicherer die Kosten für den Rücktransport ins Heimatland nur unter Vorliegen medizinisch notwendiger Gründe übernehmen, zeigen sich andere Anbieter in dieser Frage großzügiger. Im Zweifelsfall empfiehlt sich die Beratung durch einen kompetenten Außenstehenden. Bei Reisen in politisch instabile Länder ist ein Blick auf die Webseiten offizieller Stellen wie dem Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres sinnvoll. Hier finden Reisende Sicherheitshinweise und nützliche Informationen.