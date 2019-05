US-Soldat stahl Kette und bereute es bis zum Tod

Am Sterbebett plagte Stan Muczynsky das schlechte Gewissen. Er nahm seinem Schwiegersohn Richard Smith das Versprechen ab, sein Kriegssouvenir an den ursprünglichen Besitzer zurückzugeben oder zumindest nach Österreich zurückzuführen. Auf Vermittlung des Ludwig Boltzmann Instituts für Kriegsfolgenforschung wurde das Objekt an die Landessammlungen Niederösterreich übergeben.