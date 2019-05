Dementer Wien-Tourist verirrte sich - Polizei half

Polizisten in die Arme gelaufen

In Simmering lief der Mann einer Polizeistreife in die Arme. Der aufgeregte Senior „machte in gebrochenem Englisch verwirrte Angaben über seine Ehefrau, konnte seinen Namen nicht nennen und hatte überdies keine Ausweisdokumente bei sich“, berichtete der Sprecher. Weil die Polizisten spezielle Kenntnisse im Bereich Demenz aufweisen - sie gehören einer sogenannten Demenzfreundlichen Dienststelle an -, schätzten sie die Lage richtig ein. Der 75-Jährige wurde auf die Inspektion gebracht und beruhigt, sein Hotel konnte ausfindig gemacht werden.