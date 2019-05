Salzburg hat jetzt 180 neue Parkautomaten

Ein weiteres, interessantes Detail ist von außen nicht sichtbar: Alle Parkautomaten sind mit LTE-Mobilfunkmodems ausgestattet. Daher sind sie dauerhaft mit einem Rechenzentrum verbunden. Das ist besonders für die Stadt vorteilhaft, da sie so einen aktuellen Überblick über die aktuellen Einnahmen hat. Zudem meldet die Software kritische Zustände und Probleme umgehend an die Zentrale. Einige Automaten sind sogar mit Solarmodulen ausgerüstet. Und sie zählen auch laut Siemens zu den sichersten Automaten Europas in Sachen Ein- und Aufbruchschutz.