Josef Pesserl als AK-Präsident wiedergewählt

In der Vollversammlung bedeutet das, dass die FSG nun 72 Sitze hat (plus acht), die FCG 15 (minus vier), die Freiheitlichen Arbeitnehmer 13 (minus drei), AUGE/UG fünf (minus eins) und GLB-KPÖ ebenfalls fünf (plus eins). Die Liste Kaltenbeck ist nicht mehr in der Vollversammlung vertreten.