Bestätigt: Mutter und Töchter in Wien verhungert!

Eine Mutter und ihre beiden erwachsenen Zwillingstöchter sind laut Polizei tatsächlich in ihrer Wohnung in Wien-Floridsdorf verhungert. „Eine gerichtliche Obduktion wurde durchgeführt. Nach aktuellem Stand kann von einem Tod durch Verhungern ausgegangen werden“, berichtete Polizeisprecher Patrick Maierhofer am Donnerstag. Der Todeszeitpunkt wird auf Ende März bzw. Anfang April geschätzt. Auch das Jugendamt gab am Donnerstag erstmals tiefere Einblicke in den schockierenden Fall.