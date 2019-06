Die besten Tipps für ein tolles Wochenende in Wien

#Wir sind Wien Festival

23 Tage, 23 Bezirke - so lautet das Credo des jährlich stattfindenen Wir sind Wien Festival. Am Wochenende ist es zu Gast im 1. und 2. Bezirk und viele Veranstaltungen zeigen die Schönheit des jeweiligen Grätzels. Am Franziskanerplatz gibt es am Samstag Sing-Mit-Konzerte, am Graben bei der Pestsäule wartet ab 12 Uhr ein Open-Piano inklusive Konzert um 19 Uhr. Am Sonntag lockt eine Deix-Wanderausstellung in den Prater auf die Kaiserwiese, Ernst Molden spielt bei der Nordbahnhalle auf und das Planetarium informiert über die Mondlandung. Das gesamte Programm gibt eshier. Der Eintritt ist bei allen Veranstaltungen frei.

Wo:verschiedene Orte in Wien