Zum Weltspieletag Brettspiele für Kinder gewinnen

Kinderspiele aus aller Welt

So unterschiedliche die Länder und Kulturen dieser Welt sind, so unterschiedlich sind auch die Kinderspiele: In der Türkei spielen die Kinder mit Murmeln, in Syrien Händeklatschen und in Deutschland wird Dosenwerfen gespielt. Mit „Kinderspiele aus aller Welt“ lernen Kinder selbstständig in 24 Minispielen aus aller Welt unterschiedliche Kulturen kennen, entdecken dabei viele Gemeinsamkeiten und erhalten eine erste Orientierung auf der Weltkarte. Die Kinder schauen sich Abbildungen zu einem Land genau an und geben einen Tipp ab, auf welchem Kontinent sich dieses Land befinden könnte. Anschließend spielen alle gemeinsam ein Minispiel, das in diesem Land gespielt wird. Wer richtig tippt, etwas Glück hat und Geschick beweist, gewinnt!



Altersempfehlung: 4 - 7 Jahre

Spieleranzahl: 2 - 4

Spieldauer: 20 - 25 Minuten