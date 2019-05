Christie Brinkley heizt Fans mit Bikini-Pics ein

Auf Instagram postete Christie Brinkley jetzt eine Reihe an sexy Bikini-Fotos, die sie zeigen, wie sie im Sonnenaufgang in der Brandung am Strand liegt und ihre Traumkurven von den Wellen sanft umspielen lässt. „Ein Bad früh am Morgen ... Fische springen, Pelikane sausen vorbei und warme Sonnenstrahlen ... ich sauge alles in mich auf!“, schrieb die 65-Jährige zu den Schnappschüssen aus dem Urlaub.