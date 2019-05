Topmodel Kendall Jenner ist wieder Single

Erst vor einer Woche erklärte die Model-Schönheit, dass sie es nicht mag, über Beziehungen zu sprechen, weil man nie sicher sein kann, wie lange diese halten werden. „Ich bin noch sehr jung und momentan fühlt es sich so an, dass Beziehungen nie zu 100 Prozent sicher sind, und ich möchte nicht zu viel Aufmerksamkeit auf etwas lenken, von dem ich nicht wirklich weiß, ob es langfristig anhalten wird“, so die „Keeping Up With The Kardashians“-Darstellerin.