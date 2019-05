Kult-Torwart Kiraly beendet Karriere mit 43 Jahren

Kiraly spielte unter anderem von 1997 bis 2004 bei Hertha BSC und von 2009 bis 2014 beim TSV 1860 München in Deutschland. Zuletzt war Kiraly, der in seiner Heimat längst Legendenstatus besitzt, bei Haladas Szombathely in seiner Geburtsstadt im Einsatz. Bei der EM 2016 stellte der 108-fache Nationalspieler die Bestmarke für den ältesten Spieler in der EM-Geschichte auf. Bei diesem Turnier stand er auch beim 2:0 der Ungarn über Österreich im Tor.