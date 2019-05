Kanonenkugeln: Kufsteiner Süßigkeit „explodiert“

Der Schaden, den die eineinhalb Zentimeter großen „Kanonenkugeln“ anrichten, hält sich sehr in Grenzen. Da sie nicht aus Eisen oder Stein bestehen, sondern aus Schokolade, gefüllt mit einem überraschend prickelnden Kern. Erfunden wurden diese „Geschmacksexplosionen“ in Kufstein. In einem Wirtshaus, das direkt am Fuße der vor 515 Jahren heiß umkämpften Festung liegt.