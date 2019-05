WhatsApp-Werbung kommt 2020 - bildschirmfüllend!

Die persönlichen Chats will man zwar vorerst nicht mit Reklame anreichern, wie laut „Heise“ auf der „Facebook Marketing Summit“ in Rotterdam betont wurde. Der Statusbereich, in dem Nutzer Bilder, Videos und Texte temporär für 24 Stunden ihrer gesamten Kontaktliste präsentieren können, soll ab 2020 zwischen den einzelnen Status-Updates der User aber Werbeunterbrechungen enthalten. Dem Bericht zufolge soll es sich um bildschirmfüllende Werbeannoncen handeln.