Vier Monate altes Baby bei Busunfall verletzt

Schäden an Bus und Auto

Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Bereich der Kreuzung Straßganger Straße/Weblinger Straße wurden der Pkw an der rechten und der Linienbus an der linken Vorderseite beschädigt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Aufgrund divergierender Aussagen der beteiligten Fahrzeuglenker hat die Polizei am Donnerstag noch nach Zeugen zur Klärung des Sachverhalts gesucht.