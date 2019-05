Wolff: „Im Rücken haben wir hier das Fadenkreuz“

Dennoch muss auch in dieser schweren Zeit die Show weitergehen. Denkst du, dass die Kugel auch in Monaco auf „Silber“ fällt?

Für uns ist es eine Riesenherausforderung. Wir haben dort zwar schon oft gewonnen, waren zumeist Favorit, aber in den letzten Jahren waren wir gegen Red Bull und Ferrari nur Statisten. Deswegen ist es eine enorme Motivation, dieses Rennen wieder zu gewinnen.