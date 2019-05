Die wichtigsten Fakten zur Europawahl in Tirol

Am Sonntag sind 543.530 Tiroler wahlberechtigt; 279.637 Frauen und 263.893 Männer. Konkret sind das Inländer, die spätestens am Wahltag das 16.…Lebensjahr vollendet haben, und Auslandsösterreicher, die auf Antrag in die Europa-Wählerevidenz einer Gemeinde eingetragen wurden (insgesamt 4426 in Tirol). Auch Unionsbürger mit Hauptwohnsitz in Österreich (2538 in Tirol) dürfen ihre Stimme abgeben.