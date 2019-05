Rapper thematisiert „Schluss machen“ im Netz

# Schluss machen über Snapchat und Insta-Stories

„Heutzutage ist es doch sehr einfach, eine Beziehung zu beenden. In einer Welt voller digitaler Möglichkeiten wie Snapchat oder Instagram-Stories fällt einem der Satz “It‘s over„ doch viel leichter!“, so der Waldviertler Rapper Freezy Trap. „Zum online Schluss machen kann ich nur sagen: Kompleter Schwachsinn, genau deshalb komme ich auf so ein Thema als eigenen Song! Es ist reine Idiotie, Feigheit, ‘leider‘ dem Trend entsprechend und weit weg von realer Kommunikation oder Problembehandlung“, erklärt er im Gespräch mit City4U.