Clooney: „Wartete darauf, dass es zu Ende geht“

Im letzten Jahr war George Clooney mit seinem Motorroller gerade auf dem Weg zum Filmset in Sardinien, als er von einem Auto angefahren und durch den Aufprall auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geschleudert wurde. In dem Moment sei er überzeugt gewesen, dass dies sein Ende sei, so der 58-Jährige im Interview mit dem „Hollywood Reporter“.