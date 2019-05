May könnte am Freitag ihren Rücktritt ankündigen

Die britische Premierministerin Theresa May will einem Medienbericht zufolge mit einer Rücktrittsankündigung noch in dieser Woche den Weg für einen Nachfolger freimachen. Es werde damit gerechnet, dass May am Freitag ihren Rückzug als Regierungschefin ankündigen werde, berichtete die Zeitung „The Times“ am Donnerstag ohne Nennung von Quellen.