Niavarani: „Versagen ist Teil meiner Arbeit“

Nach 15 Jahren kehrt Michael Niavarani als künstlerischer Leiter ins Kabarett Simpl in der Wiener Innenstadt zurück. Ob Papierspender in der Toilette, oder neues Programm - der Neo-Chef kümmert sich um wirklich alles. Was der TV-Hit „Game of Thrones“ mit der Zukunft des Simpl zu tun hat und wie er mit Anfeindungen im Internet umgeht, hat Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg herausgefunden.