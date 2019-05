Djokovic nennt seinen Top-Favoriten und lobt Thiem

Der große Favorit ist wieder Rafael Nadal und doch sind die Vorzeichen etwas anders: Wenn am Sonntag in Roland Garros das zweite Tennis-Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt, dann ist der Spanier mit nur einem Turniersieg angereist. Vor einem Jahr hatte er die Titel in Monte Carlo und Barcelona sowie auch in Rom gewonnen, diesmal hat Nadal seine Form erst bei der Generalprobe massiv gesteigert. „Nadal ist ohne Zweifel der Top-Favorit“, meinte Novak Djokovic vergangenen Sonntag nach der Final-Niederlage in Rom.