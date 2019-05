Marko: „Niki hustete viel mehr als normal“

Handkuss ewig unvergessen

In Monte werden stets die schnellsten drei Piloten zur Siegerehrung in die Fürstenloge gebeten, um die Pokale abzuholen. So auch am 11. Mai 1975. Von der Pole aus raste Lauda zu seinem ersten von zwei Monte-Siegen und durfte sich von Fürst Rainier und seiner weltberühmten Frau Grace Kelly beglückwünschen lassen. Niki tat das wie ein echter Gentleman - er küsste der Fürstin die Hand.