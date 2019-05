Schicken die USA jetzt 5000 Soldaten nach Nahost?

Furcht vor Krieg am Golf wächst

Die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran haben sich zuletzt deutlich verschlechtert. Die USA verhängten Sanktionen, die die Öleinahmen des Iran zum Versiegen bringen sollen. In den vergangenen Tagen kam es daraufhin vermehrt zu Zwischenfällen, die Furcht vor einem bevorstehenden Krieg am Golf schürten.