Erzbergrodeo: Spektakulärste Strecke aller Zeiten!

Das Erzbergrodeo mit seinem Highlight, dem Red Bull Hare Scramble, gilt nicht umsonst als das härteste Xtreme Enduro Race der Welt. Nur die 500 schnellsten der 1.500 Erzbergrodeo-Prologteilnehmer qualifizieren sich für das Highlight am Sonntag und müssen in vier Stunden Renndauer die wohl selektivste Offroad-Rennstrecke der Szene meistern. Endlose Steilauffahrten, nahezu senkrechte Abfahrten, wurzelige Waldstücke und die berüchtigten Felssektionen, in denen es über mannshohe Brocken aus Erzgestein geht: die Red Bull Hare Scramble Strecke beeindruckt selbst gestandene Weltmeister, nur selten erreicht mehr als eine Handvoll der gestarteten Fahrer auch das Ziel.