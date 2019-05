Herzog-Team: Dabburs Hochzeit wird zum Ärgernis

„Das ist nicht akzeptabel, aber wir werden das erst im Juni besprechen.“ Der Ärger ist Willi Ruttensteiner anzuhören. Der 56-Jährige erlebt ein Déjà-vu. Vor zwei Jahren war er ÖFB-Sportchef, als Marcel Koller die Teamkarriere von Andreas Ulmer beendete. Weil der Salzburger, der aber nur auf Abruf stand, wegen seiner Hochzeit dem Team absagen musste. Die Geschichte holt Ruttensteiner in Israel ein. Wieder wegen eines Bullen: Munas Dabbur wird der Truppe von Andi Herzog am 7. und 10. Juni in der EM-Quali gegen Lettland und Polen fehlen.