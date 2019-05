Böhmermanns „Enthüllung“ war nur schlechter Scherz

Mit einem mysteriösen Countdown hatte der Komiker am Montag aufhorchen lassen: Auf Twitter kündigte er unter dem Link dotheyknowitseurope.eu ein „kleines Special“ an, das - so wurde spekuliert - neue Enthüllungen zum Ibiza-Skandal liefern könnte. Böhmermann spielt in der „Causa Strache“ insofern eine Rolle, als er bereits im April Andeutungen zu den am Freitag veröffentlichten Mitschnitten gemacht hatte.