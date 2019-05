Deutsche wählen Hütter zum „Trainer des Jahres“

Große Ehre für Österreichs Star-Trainer Adi Hütter! Der Vorarlberger wurde in einem Fan-Voting von bild.de zum „Trainer des Jahres“ in der deutschen Bundesliga gewählt - und das sogar mit großem Vorsprung. Sein Klub Eintracht Frankfurt wurde darüber hinaus zur „besten Mannschaft“, sein Top-Stürmer Luka Jovic zum „Aufsteiger des Jahres“ gewählt. Dabei war die Kritik (siehe Video oben) an Hütter zu Beginn seiner Amtszeit groß.