Spedition besänftigt die Anrainer in Schallmoos

Ein Projekt in einem Gewerbegebiet, das polarisiert – die Anrainer fürchten zusätzlichen Lärm, ein mangelndes Verkehrskonzept und Verbau wichtiger Grünflächen. Nachdem die Logistiker das Projekt bereits beim Magistrat eingereicht haben, will Standortleiter Peter Schafleitner am Montag informieren: „Wir sind um ein gutes Einvernehmen bemüht und haben bereits die Vorschläge des Gestaltungsrates eingearbeitet, wie die Dach-Begrünung und die Grüninseln am Gelände.“