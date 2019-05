Erweist sich Will Smith als Lampengeist würdig?

Während der Sultan damit beschäftigt ist, einen geeigneten Ehemann für seine störrische Tochter zu finden, verfolgt sein engster Berater, der mächtige Zauberer Jafar (Marwan Kenzari), seine eigenen finsteren Pläne - er will den Thron an sich reißen und zum mächtigsten Mann in Agrabah aufsteigen. Alles was Jafar zur Machtübernahme fehlt, ist eine magische Öllampe, die aber in einer ganz besonderen Höhle in der Wüste versteckt ist. „Arabische Nächte, scheint der Mond auf das Land, gewarnt sei der Tor, der hier was verlor, im ewigen Sand“, wird in „Arabische Nächte“ gewarnt.