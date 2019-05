Die Regierung ist da - aber gleich wieder weg?

Die am Mittwoch angelobte Regierung (siehe Video oben) könnte am Montag schon wieder Geschichte sein. Dann wird es im Parlament einen Misstrauensantrag geben, und es ist völlig unklar, wie dieser ausgeht. Auch wenn der Bundespräsident an die Vernunft und die Staatsräson appelliert, üben sich vor allem die Roten in heftigem Säbelrasseln.