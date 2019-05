Jeder zehnte Spendeneuro kommt aus Testamenten

Der Wohlstand und die lange Friedenszeit sorgen für teils beachtliche Privatvermögen. Was damit nach dem Tod geschieht, sollte zu Lebzeiten mit einem gültigen Testament geklärt werden. Eine Studie der Notariatskammer bescheinigt, dass Oberösterreich in der testamentarischen Erbregelung Musterschüler ist. Was auffällt: Immer mehr berücksichtigen auch gemeinnützige Organisationen.