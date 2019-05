Starben Mutter und ihre Töchter den Hungertod?

Schock und Fassungslosigkeit nach dem grausigen Fund dreier Frauenleichen in einer Gemeindebauwohnung in Wien-Floridsdorf: Wie berichtet, wurden die Mutter und ihre beiden Töchter am Dienstag entdeckt, die genauen Umstände ihres Todes liegen noch im Dunkeln. Ein schauriges Szenario: Hungertod!