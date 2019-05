Alkohol: Jeder siebente Steirer hat ein Problem

Alkohol: Kaum ein Thema wird auch in der Steiermark mit so viel Augenzwinkern gesehen - selten ist aber der Weg vom Genuss zur Gewohnheit und dann zur Sucht so ein kurzer. Ernüchternd: Gut 52.000 Steirer sind alkoholabhängig, jeder siebente hat ein Problem mit Alkohol. Dazu läuft jetzt eine Aktionswoche.