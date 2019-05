Keine Hoffnung für dritte Kontrollspur

Wenn es an der Grenze Walserberg staut, steht auch der Verkehr in der Gemeinde Wals. Bürgermeister Joachim Maislinger (ÖVP) setzte schon in den vergangenen Jahren auf Fahrverbote in Wohngebieten um den Ausweichverkehr zumindest auf die Bundesstraße B1 zu bekommen. Groß waren die Hoffnungen nachdem sich die Salzburger Landesspitze mit deutschen Ministern traf und diese im Februar ihre Bereitschaft für eine dritte Spur signalisierten. Das diese jetzt doch nicht vor dem Reise-Sommer kommen soll, überrascht Maislinger aber nicht wirklich, der Landesrat Stefan Schöll dennoch für seinen Einsatz dankt. Für Schnöll ist die Situation enttäuschend: „Immerhin gab es das erste Treffen bereits im September. Irgendwann reicht es dann.“ Er geht davon aus, dass die Spur später gebaut wird: „Der Auftrag ist von deutscher Seite ergangen. Aber zu spät für diesen Sommer.“