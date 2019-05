Die neue Generation Gore-Tex Paclite

Das Material Gore-Tex Paclite hat seinen festen Platz im Outdoor-Fachhandel als „Emergency Shell“ - klein packbar und wasserdicht, wenn es drauf ankommt. Mit der neuen Generation seines 2,5 Lagen-Laminats - Paclite Plus - bietet W.L.Gore jetzt mehr Tragekomfort und eine deutliche Verbesserung in der Haltbarkeit. Die neue Beta SL Hybrid Jacke von Arcteryx bringt diese neue Materialtechnologie in einer vielseitigen Wetterschutzjacke mit sehr gutem Tragekomfort.