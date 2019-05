Stadt lehnt Konzertbühne in Bahnunterführung ab

„Das ist keine politische Entscheidung, sondern eine rein fachliche“, sagt Stadtchef Harald Preuner (ÖVP). Im neuen Gemeinderat ist er nun auch für das Verkehrs- und Straßenrechtsamt zuständig und will nicht, dass ein Musikfestival zu weiterem Stau in der Stadt führt. „Die Auswirkungen der Sperre stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen.“