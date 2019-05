Bursch (14) drohte nach Rüge mit Dschihadisten

„War geschockt, dabei bin ich schon lange Lehrerin“

Anders schildert die Lehrerin die Situation in der NMS in Linz-Urfahr. „Ich war geschockt, dabei bin ich schon lange Lehrerin.“ Auch in der Vergangenheit habe es mit dem Jugendlichen schon Vorfälle gegeben. Sie habe ihm immer verziehen. Sein Verhalten in der Klasse schildert sie erst, nachdem der Angeklagte und seine Eltern den Saal verlassen haben. „Die anderen Mitschüler haben Angst, dass er sie schlägt.“