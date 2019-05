Sex-Überfall auf Wienerin in eigener Wohnung

Man mag sich gar nicht vorstellen, was das heißt: Von einem Fremden in der eigenen Wohnung überwältigt, vergewaltigt und eingesperrt zu werden. Einer Frau ging es heuer in Wien so, nachdem ein Mann sie nachts auf dem Heimweg verfolgt hatte. Jetzt auf der Anklagebank sagt der 21-Jährige: „Es tut mir leid.“